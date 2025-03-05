Елена Вайцеховская: «Губерниев и Легков блестяще освещают лыжи. Но своевременная информация о гоночных казусах и нарушениях журналистам не помешала бы»

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал работу жюри безобразной. «Достаточно необдуманная стычка Димы Губерниева с лыжниками (а по сути – с Еленой Вяльбе) на тему судейства мне представляется не конфликтом, в котором как бы предполагается занять чью-то сторону, а отчасти следствием многолетней кулуарности вида спорта.