Поисковики установили судьбу пропавшего без вести бойца РККА Ивана Тюкова

Пропавший без вести в 1941 году сержант Красной Армии Иван Кузьмич Тюков погиб в немецком лагере для советских военнопленных в местечке Колотушино у города Дно, сообщает пресс-служба МПО «Журавли» из Дедовичей Псковской области 11 октября в соцсети «ВКонтакте».