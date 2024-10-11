Поисковики установили судьбу пропавшего без вести бойца РККА Ивана Тюкова

Пропавший без вести в 1941 году сержант Красной Армии Иван Кузьмич Тюков погиб в немецком лагере для советских военнопленных в местечке Колотушино у города Дно, сообщает пресс-служба МПО «Журавли» из Дедовичей Псковской области 11 октября в соцсети «ВКонтакте».
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