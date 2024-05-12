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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фьюри выложил фото актуальной формы перед боем с Усиком: «Давайте зажжем»

Фьюри выложил фото актуальной формы перед боем с Усиком: «Давайте зажжем»

«Я готов. Давайте зажжем!» − подписал публикацию в соцсетях чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 18 мая подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

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