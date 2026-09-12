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Царьград

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Мирон Проворов рассказал о съемках с козленком в новом фэнтези

Мирон Проворов рассказал о съемках с козленком в новом фэнтези

Мирон Проворов поделился впечатлениями о сложностях съемок в приключенческом фэнтези "Как Иван в сказку попал", где ему пришлось везти козленка в рюкзаке.

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