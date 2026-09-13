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Zero Hedge

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New Report Exposes Climate Litigants' Campaign To Influence The Judiciary

New Report Exposes Climate Litigants' Campaign To Influence The Judiciary

New Report Exposes Climate Litigants' Campaign To Influence The Judiciary Authored by Michael Toth via RealClearEnergy, Thousands of judges across the nation have sat through climate-science training and received literature from trusted federal bodies and scientific institutes.

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