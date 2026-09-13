New Report Exposes Climate Litigants' Campaign To Influence The Judiciary Authored by Michael Toth via RealClearEnergy, Thousands of judges across the nation have sat through climate-science training and received literature from trusted federal bodies and scientific institutes.
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