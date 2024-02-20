Собянин рассказал о продлении Варшавского шоссе до трассы М-2

Telegram-канал Мэра Москвы Сергея Собянина Автострада Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево будет продолжена до трассы М-2 "Крым", сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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