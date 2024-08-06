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Царьград

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"Пиар-группа для засветов и хайпа": Чем занимаются украинские боевики в Африке?

"Пиар-группа для засветов и хайпа": Чем занимаются украинские боевики в Африке?

Недавно произошла трагедия с бойцами ЧВК "Вагнер". Спецназовцы Украины вбросили в ТГ-каналы фейковую историю о том, что якобы они принимали участие в данной спецоперации в качестве нападавших и тех, кто её спланировал.

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