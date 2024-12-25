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Владивосток вошел в топ городов, которые россияне хотят посетить на Новый год

Владивосток вошел в топ городов, которые россияне хотят посетить на Новый год

Владивосток попал в список городов, которые россияне хотят посетить в новогодние каникулы в 2025 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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