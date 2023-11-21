ФНС назвала срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Протестировать информационную систему и каналы связи в налоговой службе рассчитывают в 2024 году. Социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 годаФото: Александр Артеменков / ТАСС Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что его ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение.