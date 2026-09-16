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Царьград

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В Краснодаре полиция проверит порчу колеса авто женщиной

В Краснодаре полиция проверит порчу колеса авто женщиной

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после появившейся информации о том, что у автомобиля было повреждено колесо.

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