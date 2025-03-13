ВС РФ продвинулись в Харьковской области, выбив ВСУ из Загрызово и начав штурм Богуславки Штурмовики «Западной» группировки выбили подразделения ВСУ из Загрызово Харьковской области и вошли на окраины следующего села Богуславка.
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