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ВС РФ продвинулись в Харьковской области, выбив ВСУ из Загрызово и начав штурм Богуславки

ВС РФ продвинулись в Харьковской области, выбив ВСУ из Загрызово и начав штурм Богуславки

ВС РФ продвинулись в Харьковской области, выбив ВСУ из Загрызово и начав штурм Богуславки Штурмовики «Западной» группировки выбили подразделения ВСУ из Загрызово Харьковской области и вошли на окраины следующего села Богуславка.

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