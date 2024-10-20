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Росавиация: аэропорт Казани временно ограничил полеты

Росавиация: аэропорт Казани временно ограничил полеты

Аэропорт города Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения на работу воздушной гавани ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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