Росавиация: аэропорт Казани временно ограничил полеты

Аэропорт города Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения на работу воздушной гавани ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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