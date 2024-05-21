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  • tatyanadavydkina
    Да уже достали эти пушистые и белые невиновные. Арестовали - значит есть за что. Ну воевал он может и хорошо. А вот ч...Суд арестовал экс...
  • Алатырка
    А вот на фронте люди не очень в это верятСуд арестовал экс...
  • Misha Glusch
    писдес какой тоСуд арестовал экс...

В Тербизе прошла церемония прощания с президентом Раиси

В Тербизе прошла церемония прощания с президентом Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим будут похоронены в мавзолее амима Резы в Мешхеде 23 мая.

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