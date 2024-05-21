В Тербизе прошла церемония прощания с президентом Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим будут похоронены в мавзолее амима Резы в Мешхеде 23 мая.