В Тербизе прошла церемония прощания с президентом Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим будут похоронены в мавзолее амима Резы в Мешхеде 23 мая.
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