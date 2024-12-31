Как на знаках зодиака отразиться одновременный ретроград Урана, Юпитера и Марса в январе 2025 года Алёна Юрьева Начало 2025 года обещает быть ярким и насыщенным, но одновременно крайне напряжённым периодом.
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