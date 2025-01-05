Рейтинг необычных профессий, которые выживают в эру цифровизации

Многие специальности вымирают перед лицом цифровизации и искусственного интеллекта. Но не все. RTVI приводит пять редких профессий, которые перейдут с нами в 2025 год<strong>С развитием прогресса все больше профессий уходит в прошлое.
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