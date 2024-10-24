Периодические издания на национальных языках выпускают штатно

И.о. министра национальной и региональной политики республики Александра Ершова сообщила, что все периодические издания на национальных языках в рамках госзаказа продолжают выпускать в штатном режиме Работа по выпуску печатных изданий на национальных языках в Карелии продолжается в штатном режиме.
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