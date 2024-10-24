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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Периодические издания на национальных языках выпускают штатно

И.о. министра национальной и региональной политики республики Александра Ершова сообщила, что все периодические издания на национальных языках в рамках госзаказа продолжают выпускать в штатном режиме Работа по выпуску печатных изданий на национальных языках в Карелии продолжается в штатном режиме.

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