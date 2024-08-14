МИД РФ призвал Израиль остановить провокации вокруг мечети Аль-Акса

Провокации вроде посещения главой нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром мечети Аль-Акса на Храмовой горе для коллективной молитвы разжигают радикальные настроения, их нужно прекратить, говорится в опубликованном 14 августа обращении российского МИДа.
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