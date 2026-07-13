Press TV: Иран ударил по американским складам топлива и боеприпасов в Кувейте

Иранская армия атаковала объекты США в Кувейте. Об этом 13 июля сообщил телеканал Press TV. / Источник: (с) ИА Регнум«В ответ на неоднократные атаки США иранская армия с помощью дронов-камикадзе нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, системе ПВО Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте», — уточнил телеканал.