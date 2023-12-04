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WP: нежелание России осуждать ХАМАС приносит свои плоды

WP: нежелание России осуждать ХАМАС приносит свои плоды

Россия не стала осуждать ХАМАС за нападение на Израиль, но выбрала более сбалансированную позицию. И в благодарность за это ХАМАС освобождает заложников с российскими паспортами, пишет The Washington Post.

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