WP: нежелание России осуждать ХАМАС приносит свои плоды

Россия не стала осуждать ХАМАС за нападение на Израиль, но выбрала более сбалансированную позицию. И в благодарность за это ХАМАС освобождает заложников с российскими паспортами, пишет The Washington Post.
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