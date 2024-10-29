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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Гальченюка: «Он в НХЛ забивал 30 голов за сезон – даже у Кузнецова максимум 27. Алекс может быть звездой КХЛ»

– В чем проблема «Амура»? – В атаке. Меньше двух голов за игру в КХЛ забивают только «Барыс» и «Амур», не случайно, именно там и начались кадровые перестановки.

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