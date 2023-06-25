Мосбиржа показала максимум

Индекс Московской биржи (IMOEX) достиг более чем годового максимума 2819 пунктов — такое значение было зафиксировано 21 июня (позже рынок откатился от этой величины).
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