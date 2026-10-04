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Фергюсон опасается деменции: «Переживаю, потому что много играл головой, как и все футболисты. Это серьезное испытание для любого человека в старости»

Экс-тренер « МЮ » Алекс Фергюсон признался, что сильно переживает из-за возможного развития деменции.

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