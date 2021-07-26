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Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры

Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры

Известная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками кадрами с отдыха в Турции Как пишет Politeka.net, 42-летняя украинская певица Ани Лорак (Настоящее имя Каролина Куек), которая сейчас живет в России, родилась в городе Кицмань на Буковине.

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