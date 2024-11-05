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Парламентская газета

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День 6 ноября в истории

День 6 ноября в истории

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2001 году, с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и «важному значению отказа как от эксплуатации, так и от бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей».

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