Kremlin Pool / Global Look Press Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день.
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