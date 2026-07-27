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Русская весна

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Продолжает кровавое дело своего деда-нациста «Мясника» — политолог о корнях главы МИ-6

Продолжает кровавое дело своего деда-нациста «Мясника» — политолог о корнях главы МИ-6

Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов провёл прямую и жёсткую параллель между преступлениями нацистских коллаборационистов времён Второй мировой войны и современной политикой британских спецслужб.

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Комментарии
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АС
Александр Семкин
Так было написано что Захарова тоже внучка, или правнучка убийцы ее бабушки землячки? Землячка тысячами расстрелял вела во времена революции . Яблоко от яблон.
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1 м.