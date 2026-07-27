Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов провёл прямую и жёсткую параллель между преступлениями нацистских коллаборационистов времён Второй мировой войны и современной политикой британских спецслужб.
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