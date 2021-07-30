Глюкоза, чей Крым? Тридцать сребреников за правильный ответ

Андрей СмирновШоу-бизнесГлюкоза, чей Крым? Тридцать сребреников за правильный ответГлюкозе запретили въезд на Украину на три года. Она очень расстроилась.Вообще-то этому инциденту уже скоро год.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ЗаварухинаКак же эти шоу-проститутки-Плиз, заколебали народ. Нашим "звёздам" ссы в глаза, всё божья роса. Бабло побеждает ДОБРО. Пока народ будет нести свои кровные, а многие несут последние, пенсионные, взятые "любимыми" чадами. Шоу -заднеприводные- ПЛИЗ, и не только, будут предавать нашу Родину, и ЛИБЕЗИТЬ везде где пахнет ЗЕЛЁНЫМИ.Александр ТурчинЭти ублюдки от эстрады готовы в жопу любом у дать лишь бы платили!Уроды!!!Комментировать
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