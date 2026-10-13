«Они слишком многим рискуют»: Трамп не верит, что Россия и Китай помогают Ирану

Трамп заявил, что Москва и Пекин слишком многим рискуют, чтобы поддерживать Тегеран в военном конфликте.
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