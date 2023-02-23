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Новая подлодка Kronos из ОАЭ предлагается для военных нужд

Компания Highland Systems из ОАЭ, представившая в прошлом году малогабаритную подводную лодку Kronos, пытается протолкнуть свой продукт на мировой рынок вооружений.

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