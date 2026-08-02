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GTA 5 запустили на iPhone 17 Pro Max, но есть нюанс — всего в 20 FPS

GTA 5 запустили на iPhone 17 Pro Max, но есть нюанс — всего в 20 FPS

Игру запустили через эмулятор Xbox 360Энтузиаст, известный под ником mertbaris01 на форуме Reddit, сумел запустить GTA 5 на iPhone 17 Pro Max с помощью эмулятора XeniOS, предназначенного для запуска игр Xbox 360.

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