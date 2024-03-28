Добрые новости ❤️ "Собака дома !!! Сегодня утром неравнодушный мужчина связался с нами и лично привез ее домой! Спасибо всем за помощь и поддержу Мы очень вам благодарны"🥰- пишут нам хозяева потеряшки.
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Добрые новости ❤️ "Собака дома !!! Сегодня утром неравнодушный мужчина связался с нами и лично привез ее домой! Спасибо всем за помощь и поддержу Мы очень вам благодарны"🥰- пишут нам хозяева потеряшки.