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Патриотический марафон «ZаРоссию» прошел в Нижнем Тагиле

Патриотический марафон «ZаРоссию» прошел в Нижнем Тагиле

Музыкально-патриотический трехчасовой марафон прошел 3 мая на площади возле Драматического театра. Нижний Тагил стал одним из 30 городов-участников всероссийского проекта «ZаРоссию», реализованного при поддержке федерального учреждения «Росконцерт».

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