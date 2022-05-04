Патриотический марафон «ZаРоссию» прошел в Нижнем Тагиле

Музыкально-патриотический трехчасовой марафон прошел 3 мая на площади возле Драматического театра. Нижний Тагил стал одним из 30 городов-участников всероссийского проекта «ZаРоссию», реализованного при поддержке федерального учреждения «Росконцерт».