Угрозы жизни и здоровью получил мэр города Эслинген-ам-Неккар Маттиас Клопфер, ранее разрешивший установку скульптуры с дьяволом у здания городской ратуши, 18 октября сообщает немецкая газета Bild.
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