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Тула вошла в топ-10 древних славянских городов, популярных для отдыха в июне

Тула вошла в топ-10 древних славянских городов, популярных для отдыха в июне

Тула в список пяти древних славянских городов, популярных для отдыха в июне. Такой опрос провел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ в честь Дня дружбы и единения славян, который отмечается сегодня, 25 июня.

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