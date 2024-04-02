Диетолог перечислила продукты, которые лучше никогда не есть на завтрак

Маргарита Королева объяснила, почему в первом приёме пищи не должно быть жареного, копчёного и острогоПоскольку завтрак очень важен для здоровья человека, врач-диетолог Маргарита Королева подготовила список продуктов, которые нельзя употреблять по утрам.
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