@ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Ни одна страна Европы не выстоит в войне будущего против Китая, России и США, но Франция способна объединить континент ради этой цели при правильном лидере.
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Площадь: 643 801 км²
Население: 69081996 чел.
Там вся семейка ГЛЮК... А ведь такие люди СТРАШНЫЕ И ОПАСНЫЕ!... Не приведи к власти дорвутся...
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Жидяра паскудит. Нет на него араба хорошего. А надо бы.