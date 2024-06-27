Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты

Лидеры стран Европейского союза провели саммит в Брюсселе. В ходе него были утверждены предложенные кандидаты на высшие посты в евроинституты, написал нынешний глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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