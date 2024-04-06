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Месси включен в состав «Интер Майами» на матч с «Колорадо»

Аргентинец Лионель Месси восстановился после травмы бедра. «Интер Майами» объявил в социальных сетях, что Месси включен в заявку на выездную игру чемпионата МЛС против «Колорадо Рэпидс», которая состоится в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

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