Месси включен в состав «Интер Майами» на матч с «Колорадо»

Аргентинец Лионель Месси восстановился после травмы бедра. «Интер Майами» объявил в социальных сетях, что Месси включен в заявку на выездную игру чемпионата МЛС против «Колорадо Рэпидс», которая состоится в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.