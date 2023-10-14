Зарема Салихова с иронией обратилась к экспертам, критиковавшим тренера Тедеско

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, обратилась к критикам экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско, который вывел сборную Бельгии на чемпионат Европы - 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии