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Сапер "Умный": новая обувь защищает ноги при подрыве на противопехотных минах

Сапер "Умный": новая обувь защищает ноги при подрыве на противопехотных минах

Представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный" рассказал РИА Новости, что инженерные подразделения ВС РФ на Авдеевском направлении используют новые модели ботинок с защитой ног от подрыва на противопехотных минах.

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