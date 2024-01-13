Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем печати

Дорогие друзья! Сотрудники и ветераны средств массовой информации! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа охватывает все сферы жизни, но в центре внимания СМИ всегда — люди с их проблемами, чаяниями, надеждами.