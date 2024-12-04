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Россиянину из Москвы запретили выезд из страны за перепланировку своей квартиры

Россиянину из Москвы запретили выезд из страны за перепланировку своей квартиры

Федеральная служба судебных приставов запретила выезд из России москвичу, который отказался пустить в свою квартиру инспекцию, пришедшую к нему по поводу незаконной перепланировки.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Правильно сделали ибо не хер самоуправством заниматься.
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35 мин.
лл
лина любимцева
Да уже давно всем известно, что незаконные перепланировки квартир в многоквартирных домах - категорически запрещены!! И наказуемы.
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17 мин.

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