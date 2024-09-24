66-летняя Шэрон Стоун снялась без трусов для модного журнала

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде для модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).