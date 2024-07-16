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Россиянин хотел принять участие в РДК и был приговорен к шести годам колонии

Россиянин хотел принять участие в РДК и был приговорен к шести годам колонии

В Амурской области в законную силу вступил приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который хотел принять участие в военных действиях против России на стороне «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России).

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Комментарии
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Михаил Васильев
Таких стрелять надо, в лучшем случае - пожизненно!
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