Военное обозрение

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Зенитные пулемётные установки немецкого флота в годы Второй мировой

Зенитные пулемётные установки немецкого флота в годы Второй мировой

На страницах «Военного обозрения» неоднократно были подробно рассмотрены зенитные пулемётные установки, малокалиберные автоматы, а также орудия среднего и большого калибра, используемые вермахтом и люфтваффе для защиты от ударов с воздуха.

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