День Деда Мороза и Снегурочки отмечают 30 января: традиции праздника, интересные факты ClickioДень Деда Мороза и Снегурочки, который ассоциируется с Новым годом, на самом деле имеет свои корни в языческих традициях Древней Руси.
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