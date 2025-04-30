Новосибирск: формальдегид превысил норму в 1,5 раза в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска зафиксировано превышение нормы формальдегида в 1,5 раза. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил об этом, напомнив, что город регулярно сталкивается с проблемами загрязнения воздуха и режимом «черного неба».
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