Новосибирск: формальдегид превысил норму в 1,5 раза в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска зафиксировано превышение нормы формальдегида в 1,5 раза. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил об этом, напомнив, что город регулярно сталкивается с проблемами загрязнения воздуха и режимом «черного неба».