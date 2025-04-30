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Царьград

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  • Анатолий Страшко
    Вот и попёрло в наш век свободы. Все извращенцы захотели стать элитариями. Типа , если педик иди лесбиянка, значит эл...Провал в перегово...
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    А вот тут с Царьградом на все сто согласен! Никаких "ЛГБТ" - только "извращенцы". И формирование к ним в обществе как...Провал в перегово...

Новосибирск: формальдегид превысил норму в 1,5 раза в Кировском районе

Новосибирск: формальдегид превысил норму в 1,5 раза в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска зафиксировано превышение нормы формальдегида в 1,5 раза. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил об этом, напомнив, что город регулярно сталкивается с проблемами загрязнения воздуха и режимом «черного неба».

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