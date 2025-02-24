Самое разгромное поражение за полтора века

Распределение мест в парламенте по итогам выборов в Германии уже известноAP читайте на monocle.ruРаспределение мест в парламенте по итогам выборов в Германии уже известноКак и ожидалось, победу на внеочередных выборах в бундестаг, прошедших 23 февраля в Германии, без особых проблем одержал правоцентристский блок двух христианских партий: Христианско-демократического союза (CDU) и Христианско-социального союза (CSU).