Минцифры: в России утвердили условия запуска 5G

Минцифры России утвердило условия запуска связи пятого поколения (5G), сообщили в министерстве. «Операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции», — говорится в сообщении ведомства в MAX.