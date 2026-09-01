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Москва и Анкара выступили за скорейшее перемирие в Газе

Москва и Анкара выступили за скорейшее перемирие в Газе

Россия и Турция провели политические консультации по вопросам Ближнего Востока и Африки, в ходе которых выступили за скорейшее установление перемирия в секторе Газа и восстановление его инфраструктуры.

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